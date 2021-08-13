Arnavutluk'taki orman yangınları kontrol altına alındı
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Arnavutluk'taki orman yangınları kontrol altına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Arnavutluk Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede farklı noktalarda devam eden orman yangınlarının kontrol altına alındığı duyuruldu.

Arnavutluk Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede farklı noktalarda devam eden orman yangınlarının kontrol altına alındığı duyuruldu.

Dünya genelinde birçok ülkede aşırı sıcakların etkisiyle çıkan orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Arnavutluk Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Temmuz ayının ortasından bu yana yaklaşık 200 noktadaki yangınlarla mücadele edilen ülkede orman yangınları kontrol altına alındı. Aktif yangınların bulunduğu Kolonje (Erseke), Puka, Peklin, Tiran, ve Berat'ta alevlerin risk oluşturmadığı belirtilirken, Miredite ve ülkenin güneyindeki Gjirokastra (Ergiri) bölgesindeki bazı kasaba ve köylerde alevlerle mücadele sürüyor. İtfaiye ekipleri ve ordu, söndürme çalışmalarının devam ettiği noktalarda alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

YANGINLARDA 2 KİŞİ ÖLDÜ, 15 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Arnavutluk'ta Temmuz ortasından bu yana aşırı sıcaklık ve kundaklama nedeniyle çıkan yangınlarda yüzlerce hektarlık alan küle döndü. Bazı köylerde yaşayanlar tahliye edilirken, Gjirokastrer'de 60 yaş üzerindeki yaşlı bir çift, yangın nedeniyle hayatını kaybetmişti. Ülkede 25 Temmuz'dan bu yana kundaklama şüphesiyle 15 kişi gözaltına alındı. Polis, hayvanlarını otlatmaya çıkaran vatandaşları yangınlara karşı dikkatli olmaya çağırdı.

(İHA)

Arnavutluk'taki orman yangınları kontrol altına alındı
Arnavutluk'taki orman yangınları kontrol altına alındı
Arnavutluk'taki orman yangınları kontrol altına alındı
Arnavutluk'taki orman yangınları kontrol altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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