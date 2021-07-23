Arnavutköy'de mesire alanlarında denetim
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Arnavutköy'de mesire alanlarında denetim

Arnavutköy'de mesire alanlarında denetim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Arnavutköy Tayakadın mesire alanında denetim yapan jandarma ekipleri, vatandaşlara maske ve mesafe kurallarını hatırlatarak, orman yangınlara karşı dikkatli olmalarını istedi.

Arnavutköy Tayakadın mesire alanında denetim yapan jandarma ekipleri, vatandaşlara maske ve mesafe kurallarını hatırlatarak, orman yangınlara karşı dikkatli olmalarını istedi.

İstanbul'da kalan vatandaşlar Kurban Bayramı'nın son gününde mesire alanlarına akın ederken, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı vakaların artması üzerine korona virüs önlemleri kapsamında denetim yaptı. Arnavutköy Tayakadın mesire alanında yapılan denetimlerde vatandaşlara maske ve mesafe konusunda uyarılarda bulunuldu. Ayrıca vatandaşlara mesire alanından ayrılmadan önce yaktıkları ateşin tamamıyla söndüğünden emin olmaları konusunda hatırlatma yapıldı. Jandarma ekipleri vatandaşları hırsızlık olaylarına karşı araçlarında değerli eşya bırakmamalarını, araçlarını görebilecekleri şekilde park etmelerini, orman yangınlarına karşı piknik ateşlerini kontrollü olarak yakmalarını ve çocuklarını da sahipsiz bırakmamaları konusunda da uyardı. Vatandaşlar, yapılan uyarılardan memnun olduklarını dile getirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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