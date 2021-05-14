Arnavutköy'de 1 kişinin öldüğü kavgaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı
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Arnavutköy'de 1 kişinin öldüğü kavgaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Arnavutköy'de 1 kişinin öldüğü kavgaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Arnavutköy'de 19 yaşındaki bir kişinin öldüğü kavgaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Arnavutköy'de 19 yaşındaki bir kişinin öldüğü kavgaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Kavga sonrasında eve saklanan katil zanlısı ve 27 akrabası ise gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde meydana gelmişti. iki grup arasında çıkan kavgada 19 yaşındaki Sait Çakmak vücudunun farklı yerlerinden bıçaklanarak yaşamını yitirdi. O kavgaya ilişkin kavga anı görüntüleri ortaya çıktı.

Olayı öğrenmek için eve gelen 28 kişi evde mahsur kaldı

Yaşanan kavga sonrası neler olduğunu öğrenmek için katil zanlısının evine gelen 27 akrabası, öldürülen gencin akrabalarının eve saldırısı sonrasında evde mahsur kaldı. Özel harekat polislerinin gece yaptığı operasyon sonrasında evde tahliye edilen toplam 28 kişi ise gözaltında tutuluyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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