Arkadaşlık sitesi tarafından 20 bin lira dolandırıldı
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Arkadaşlık sitesi tarafından 20 bin lira dolandırıldı

Arkadaşlık sitesi tarafından 20 bin lira dolandırıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da bir kişi, internetteki arkadaşlık sitesi tarafından 20 bin lira dolandırıldı.

Samsun'da bir kişi, internetteki arkadaşlık sitesi tarafından 20 bin lira dolandırıldı.

Olay, Samsun'un Asarcık ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.G. (25) adlı genç, internet üzerinden ilan veren arkadaşlık sitesine üye olup farklı zamanlardan toplamdan 20 bin lira para yatırdı. Siteye ulaşamayan B.G. dolandırıldığını anlayınca jandarmaya şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Arkadaşlık sitesi tarafından 20 bin lira dolandırıldı - Haberler
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