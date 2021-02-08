Arkadaşını, boğazını keserek yaralayan şüpheli tutuklandı
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Arkadaşını, boğazını keserek yaralayan şüpheli tutuklandı

08.02.2021 12:47 | Son Güncelleme: 08.02.2021 12:51
Arkadaşını, boğazını keserek yaralayan şüpheli tutuklandı

ANKARA'da, kavga ettiği Mehmet A.'nın boğazını kesip yaralayarak kaçan Fırat S.T, polisin çalışması sonucu yakalanarak, mahkemece tutuklandı.

ANKARA'da, kavga ettiği Mehmet A.'nın boğazını kesip yaralayarak kaçan Fırat S.T, polisin çalışması sonucu yakalanarak, mahkemece tutuklandı.

Mehmet A, önceki gün bilinmeyen bir nedenle kavga ettiği Fırat S.T.'nin bıçakla boğazını kesmesi sonucu yaralandı. Mehmet A, çevredekiler tarafından Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Mehmet A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olayın ardından kaçan Fırat S.T, polisin çalışması sonucu dün yakalandı. 'Oto hırsızlığı', 'göçmen kaçakçılığı', 'kasten adam yaralama', 'suç uydurma' gibi suçlardan sabıkası bulunan şüpheli, sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat EKİNCİ

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