Arızalanan tır nedeniyle Çanakkale-İzmir yolu trafiğe kapandı
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Arızalanan tır nedeniyle Çanakkale-İzmir yolu trafiğe kapandı

Arızalanan tır nedeniyle Çanakkale-İzmir yolu trafiğe kapandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Yavaş - Haberler | Güncel

Çanakkale-İzmir kara yolunda, bir tırın Nusratlı rampalarında arızalanması nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Çanakkale-İzmir kara yolunda, bir tırın Nusratlı rampalarında arızalanması nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

İzmir'den Çanakkale yönüne giden Muharrem Zache idaresindeki OH 1111 LL yabancı plakalı tır ve buna bağlı 35 G 83032 plakalı yarı römorkun şasesi, Ayvacık ilçesi Nusratlı rampalarında kırıldı.

Olay yerine gelen bölge trafik ve jandarma ekipleri, yolu trafiğe kapattı.

Otomobil ve hafif ticari araçlar, Küçükkuyu sahil yoluna yönlendirildi. Alternatif yola giremeyen ağır tonajlı kamyon ve tırlar ise yaklaşık 10 saattir yolda bekletiliyor.

Şasesi kırılan tırın vinç yardımıyla onarım çalışmaları sürerken, bölgedeki araç kuyruğu 10 kilometreye ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yavaş

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