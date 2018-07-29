Arguvan'da 5,5 Kilometrelik Yeni İçme Suyu Hattı Tamamlandı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) tarafından sürdürülen Malatya Muhtelif İlçeler 1. Etap İçmesuyu Yatırım Programı kapsamında, Arguvan ilçesine bağlı Çakmak Mahallesi'nde 5 bin 500 metrelik içme suyu hattı yapım çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, yaptığı yazılı açıklamada, Malatya Muhtelif İlçeler 1.Etap İçmesuyu Yatırım Programı'nın kentin altyapı eksikliklerinin tamamlanması açısından önemli bir proje olduğunu ifade etti.

Proje kapsamında Arguvan ilçesine bağlı Çakmak Mahallesi'nde yapılan çalışmalarla 5 bin 500 metrelik içme suyu hatı imalatının tamamlandığını, aynı bölgede içme suyu terfi binasının yapımına ise devam edildiğini aktaran Mumcu, şunları kaydetti:

"Amacımız Malatya ve ilçelerini altyapı anlamında sağlıklı ve modern bir hale getirebilmek. Bu anlamda Muhtelif İlçeler 1. Etap İçmesuyu Yatırım Programı önem taşıyan bir proje. Bu kapsamda Arapgir Düzcebudak, Pütürge Gündeğer ve Hekimhan Dumlu da sağlıklı ve modern bir altyapıya kavuşması için çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor."