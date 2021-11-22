Ardahan'da soğuk hava yüzünden Kura Nehri buz tuttu - Haberler
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Ardahan'da soğuk hava yüzünden Kura Nehri buz tuttu

AA / Günay Nuh - Haberler | Güncel
Ardahan'da soğuk hava yüzünden Kura Nehri buz tuttu

Ardahan'da soğuk hava nedeniyle Kura Nehri yüzeyinin bir bölümü buz tuttu.

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da soğuk hava nedeniyle Kura Nehri yüzeyinin bir bölümü buz tuttu.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceye kadar düştüğü kentte, soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Dondurucu soğuklar Kura Nehri'nin yüzeyinin bir kısmını buzla kaplarken, nehrin özellikle garajlar mevkisinde kalın buz tabakası oluştu.

Vatandaşlardan Berkant Ezer, kentte soğuk havanın etkili olmaya başladığını belirterek, "Artık Ardahan'a kış geldi diyebiliriz. Bu gece yaşanan soğuk hava nedeniyle Kura Nehri'nin yüzeyi buzla kaplandı. Bu durum da kışın artık haber cisi." dedi.

Dilan Gürbulak da Kura Nehri manzarasının her mevsim ayrı güzel olduğunu söyledi.

AA / Günay Nuh - Son Dakika Haberleri

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