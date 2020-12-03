Ardahan'da Kovid-19 tedbirlerine uymayıp evde kumar oynayan 12 kişiye para cezası

Ardahan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine rağmen sosyal mesafe kuralını ihlal edip bir evde kumar oynayan 12 kişiye para cezası verildi.

Ardahan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine rağmen sosyal mesafe kuralını ihlal edip bir evde kumar oynayan 12 kişiye para cezası verildi.

Kahvehanelere yönelik denetimler kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Kovid-19 önlemlerine rağmen kumar oynandığı belirtilen kent merkezindeki bir eve giderek denetim yaptı.

Ekipler, kontrollerde evde sosyal mesafe kuralını ihlal ederek kumar oynadıkları belirlenen 12 kişiye toplam 37 bin 800 lira ceza uyguladı.

Denetimlerde, iskambil kartları, yazboz ve 2 bin 730 liraya da el konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh