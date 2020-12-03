Ardahan'da Kovid-19 tedbirlerine uymayıp evde kumar oynayan 12 kişiye para cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Ardahan'da Kovid-19 tedbirlerine uymayıp evde kumar oynayan 12 kişiye para cezası

03.12.2020 20:07 | Son Güncelleme: 03.12.2020 20:10
Ardahan'da Kovid-19 tedbirlerine uymayıp evde kumar oynayan 12 kişiye para cezası

Ardahan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine rağmen sosyal mesafe kuralını ihlal edip bir evde kumar oynayan 12 kişiye para cezası verildi.

Ardahan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine rağmen sosyal mesafe kuralını ihlal edip bir evde kumar oynayan 12 kişiye para cezası verildi.

Kahvehanelere yönelik denetimler kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Kovid-19 önlemlerine rağmen kumar oynandığı belirtilen kent merkezindeki bir eve giderek denetim yaptı.

Ekipler, kontrollerde evde sosyal mesafe kuralını ihlal ederek kumar oynadıkları belirlenen 12 kişiye toplam 37 bin 800 lira ceza uyguladı.

Denetimlerde, iskambil kartları, yazboz ve 2 bin 730 liraya da el konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

İlgili Haberler

Eğlence mekanında Kovid-19 tedbirlerine uymayan 103 kişiye para cezası verildi
Eğlence mekanında Kovid-19 tedbirlerine uymayan 103 kişiye para cezası verildi
Evde kumar oynarken yakalanan 11 kişiye 52 bin lira ceza
Evde kumar oynarken yakalanan 11 kişiye 52 bin lira ceza
Kovid-19 tedbirlerine uymayan 135 AVM'ye para cezası, 18 AVM yönetimi hakkında suç duyurusu
Kovid-19 tedbirlerine uymayan 135 AVM'ye para cezası, 18 AVM yönetimi hakkında suç duyurusu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Murat Kurum Bülent Arınç Mustafa Şentop İbrahim Aydemir
Magazin Alişan İrem Derici Yavuz Bingöl Caner Cindoruk
Spor Erol Bulut Nacer Chadli Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Ocak İzmir Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ardahan'da Kovid-19 tedbirlerine uymayıp evde kumar oynayan 12 kişiye para cezası - Ardahan
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.12.2020 20:11:30. #1.14#
title