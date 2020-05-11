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Arda Turan'la canlı yayın yapan Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray ve Hagi itirafları: Unutursak taş oluruz

11.05.2020 09:15 | Son Güncelleme: 11.05.2020 09:31

Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu ile son olarak Medipol Başakşehir'de oynayan milli futbolcu Arda Turan, Instagram üzerinden canlı yayın yaptı ve çarpıcı açıklamalarda bulundular. F.Bahçeli olduğunu ancak Galatasaray'ın kendisine kattıklarını unutmadığını söyleyen Emre Belözoğlu, Hagi'nin Türkiye'ye gelmiş en iyi yabancı futbolcu olduğunu söyledi.

Arda Turan ve Emre Belözoğlu, Instagram'da canlı yayın gerçekleştirdi. İki yıldızın da yaptığı açıklamalar büyük ses getirdi.

İşte iki yıldız ismin yaptığı açıklamalardan öne çıkan noktalar;

Arda Turan: Ağabey sen çok profesyonelsin. Fenerbahçelisin ama Galatasaray altyapısından yetiştiğini ve o günleri inkar etmiyorsun.

Emre Belözoğlu: Ben çocukluğumda Fenerbahçeliydim. Fenerbahçe'nin bir parçası olarak sahadaki, sokaktaki insanlara hissettirerek yaşamak benim için yeterli. Ben Galatasaray'da geçirdiğim günleri de asla inkar etmem. Bunu açıklarım. Ben bunu es geçersem Fenerbahçeliler asıl o zaman beni sevmez.

EMRE BELÖZOĞLU: OYUN FELSEFEMİZ YOK

Emre Belözoğlu: Bizim ülke olarak en büyük problemimiz, bir oyun felsefemizin olmaması. Yetenekli nesiller geldi, 27-28 sene çok iyi oyuncular, iyi takımlar geldi. Oyuncuların yetenekleri ve teknik adamların bireysel kalibreleriyle ortaya çıktı bunlar.

EMRE: KAYBETMEMEK ÜZERİNE OYNUYORUZ

Emre Belözoğlu: Biz bir kahraman ilan ediyoruz, onu bir gün yerin dibine koymak için. Bir takım oluşturacaksan yönetici olarak ya da teknik adam olarak. Sil baştan bir şey oluşturamayacaksan mevcut oyuncu kadrosuna göre yapman gerekiyor. Kazanmanın üstüne oynamak bir risktir Türkiye'de. Kaybetmemek üstüne oynuyoruz. Diğer ülkelerle aramızdaki en büyük fark bu.

Arda Turan'la canlı yayın yapan Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray ve Hagi itirafları: Unutursak taş oluruz

EMRE BELÖZOĞLU: HAGI'NİN YERİ AYRIDIR

Emre Belözoğlu: Hagi'yi unutursak taş oluruz. Bizdeki emeğini unutmam. Alex, Hagi çok büyük oyuncu. Tartışmaya bile gerek yok. Benim gözümde ülkemize gelmiş en büyük oyuncu. Hagi, asker tipte bir oyuncu. Her yere yetişen bir oyuncu. Türkiye tarihinde üç yabancı oyuncu çıkarsam bir numaraya Hagi'yi koyarım. iki Alex, üç ise Muslera.

Arda Turan: Ben Taffarel derim.

EMRE BELÖZOĞLU: ŞAMPİYONLUK FARKININ TEMEL SEBEBİ MUSLERA

Emre Belözoğlu: Muslera'ya rakip olarak çok oynadım. Futbol takım oyunudur ama bireysel olarak Muslera çok fark yaratıyor. Son yıllarda Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki şampiyonluk sayılarındaki farkın temel sebebi Muslera'dır.

Arda Turan: Portekiz maçından çıktık yürüyoruz, Emre ağabey önümden gidiyor. 'Ağabey adalelere bak, tavus kuşu gibi' dedim. Bir, iki, üçüncü adım, Emre ağabey alt adalesini yırttı.

ARDA TURAN: BURAK BENİ HİÇ YALNIZ BIRAKMADI

Emre Belözoğlu: Burak Yılmaz hakkında ne düşünüyorsun?

Arda Turan: Burak beni tek yalnız hissettirmeyen insandı. Sen olayların dışındaydın. Burak bana hep destek oldu. Bir haklılık peşinde değildik, tek hedefimiz milli takımla başarılı olmaktı. Burak bu ülkenin yetiştirdiği en büyük golcülerden biri.

Arda Turan'la canlı yayın yapan Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray ve Hagi itirafları: Unutursak taş oluruz

EMRE BELÖZOĞLU: EN GÜZEL GOLÜM İTALYA'YA

Emre Belözoğlu: En güzel golüm İtalya'ya attığım. Dört kişiyi açıp attım.

Arda Turan: Bence Mallorca'ya attığın gol bence en iyisi. Olduğun yerde aşırtma atıyorsun. Benim Boleslav'a attığım ikinci gol çok güzeldir. Bir de Espanyol'a attığım gol çok iyi. Sevilla'ya attığım aşırtma gol de güzeldir. Bizde oynarken Beşiktaş'a attığın gol güzel, maçı 3-2'ye getiriyorsun.

EMRE: ABDÜLKADİR BİZİM MESSI'MİZ, ARDA: SOSA'YI ÇOK BEĞENİYORUM

Emre Belözoğlu: Trabzonspor'da en beğendiğim oyuncu Abdülkadir. Çok yetenekli bir oyuncu. Bizim Messi'miz. Çok büyük bir oyuncu olduğunu düşünüyorum.

Arda Turan: Ben de Sosa'yı çok beğeniyorum

Arda Turan: En beğendiğim genç oyuncu olarak Merih'i çok beğeniyorum. Bir de İrfan Can. Nasıl gelişti ama!

Emre Belözoğlu: Ben de İrfan Can ve Abdülkadir diyorum. İrfan kiloyu da verdi, beni dinledi.

ARDA'DAN EMRE'YE: SAYIN SPORTİF DİREKTÖRÜM

Emre Belözoğlu: En iyi 11'imi açıklayayım ancak en az 3 Türk olsun. Bence Türk futbolunda da böyle olması gerekiyor. İlerleyen dönemde sahada en az 3 Türk oyuncunun olacağını düşünüyorum.

Arda Turan: Peki sayın sportif direktörüm.

Arda Turan'la canlı yayın yapan Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray ve Hagi itirafları: Unutursak taş oluruz

EMRE'NİN AZİZ YILDIRIM VE AYKUT KOCAMAN ANISI

Arda Turan: Hatırlıyor musun Emre ağabey, Atletico Madrid'de sabah kalktığında, 'Ah Aziz Yıldırım, ah Aykut Kocaman' diyordun?

Emre Belözoğlu: Hepsi bir hatıra. Güzel anılar.

ARDA VE EMRE'NİN EN İYİ 11'LERİ

Emre Belözoğlu'nun en iyi 11'i: Taffarel, Zannetti, Roberto Carlos, Cannavaro, Cordoba, Arda Turan, Hagi, Alex, Davids, Burak Yılmaz, Ronaldo

Arda Turan'ın en iyi 11'i: Courtois, Dani Alves, Filipe Luis, Godin, Pique, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan, Messi, Neymar, Iniesta, Burak.

Arda Turan: Galiba benim takımım kazanır. Messi var.

Emre Belözoğlu: Belli olmaz. Bende de Ronaldo var. Çok zor maç olur.

Arda Turan'la canlı yayın yapan Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray ve Hagi itirafları: Unutursak taş oluruz
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