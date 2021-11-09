Arcane İstanbul dahil 6 şehirde Hextech Fuarı'na ev sahipliği yapacak!

İSTANBUL (Playerbros) -

Netflix'in yeni League of Legends evreninde geçen dizisi Arcane İstanbul dahil 6 şehirde Hextech Fuarı'na suna ev sahipliği yapacak. Riot Games bu fuarları sosyal medyadan hazırlamış olduğu bir video ile tüm herkese tanıttı. Video ile birlikte Dünya'nın farklı 6 şehrinde Hextech Fuarları ve çeşitli etkinlikler düzenlenmesi planlanıyor. Daha mutlu bir haber lazımsa bu şehirlerden bir tanesi de İstanbul olacak!

Arcane İstanbul

Arcane İstanbul'da da açılacak olan bu Hextech Fuarı bu hafta içinde tamamlanacak ve ziyaretçi alımlarına başlayacak.

Riot'un fuar duyurusunun tamamı:

İlerleme Şehri Piltover'a hoş geldin dostum. En parlak beyinlerin yuvası. Birlikte zenginleşmek. Daha parlak bir günü kutlamak için bize katıl!

Geleceğe bir göz atın!

Altı şehir, dünyanın ilk Hextech Expo'suna ev sahipliği yapacak ve Piltover'ın inovasyonunu dünyanın dört bir yanındaki sakinlere ulaştıracak. Merak ediyorum, görünüşe göre Paris Hextech Expo saldırıya uğradı ve Piltover'ın çığır açan Atlas Eldivenleri çalındı mı? Uygulayıcıların bunun alarm için bir neden olmadığına dair güvence verdiğine dair fısıltılar duyuyorum. Londra'daki lansman planlandığı gibi devam edecek gibi görünüyor.

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