Araziye ektiği kenevirleri sulamaya gelince yakalandı
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Araziye ektiği kenevirleri sulamaya gelince yakalandı

Araziye ektiği kenevirleri sulamaya gelince yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Fethiye ilçesinde araziye ektiği ürünleri sulamaya gelen şahıs, ekipleri görünce tüfekle ateş ederken, şahıs polis ekipleri tarafından kısa sürede etkisiz hale getirildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde araziye ektiği ürünleri sulamaya gelen şahıs, ekipleri görünce tüfekle ateş ederken, şahıs polis ekipleri tarafından kısa sürede etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgiye göre, Fethiye Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince, elde edilen bilgilerde yasadışı Hint keneviri yetiştiren şahsın devlet arazisine ektiği doğal yöntemlerde etrafı çevrili kırsal alandaki kenevir tarlası tespit edildi. İki gün süren takip sonucu sabah saatlerinde Hint keneviri yetiştiren şahısların tarlayı sulamaya geldikleri anda görevlileri ve polisleri fark etmeleri üzerine şahıs tüfekle 3-4 el ateş etti. Narkotik ekiplerinin olaya müdahalesiyle şahıs olay yerinde etkisiz hale getirildi. Görevli personel ve şüpheli şahısta herhangi bir yaralanma meydana gelmezken, arazide yapılan aramalarda, 625 kök Hint Keneviri (50 cm 2.80 cm boylarında), kurutulmaya bırakılmış toplamda 14 kilo 700 gram esrar uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Bölge muhafaza altına alınarak olay yeri ekiplerince yapılan incelemenin ardından İlçe Tarım Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden görevliler eşliğinde Hint keneviri tarlası köklerinden sökülerek el konuldu. Tüfekle ateş eden şahıs ve yine olay yerinde yakalanan eşi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - MUĞLA

Araziye ektiği kenevirleri sulamaya gelince yakalandı
Araziye ektiği kenevirleri sulamaya gelince yakalandı
Araziye ektiği kenevirleri sulamaya gelince yakalandı
Araziye ektiği kenevirleri sulamaya gelince yakalandı
Araziye ektiği kenevirleri sulamaya gelince yakalandı
Araziye ektiği kenevirleri sulamaya gelince yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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