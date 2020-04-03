Arap ülkelerindeki can kaybı ve vaka sayıları artıyor Katar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı 3'e yükselirken, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Ürdün'de vaka sayıları arttı.

Katar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı 3'e yükselirken, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Ürdün'de vaka sayıları arttı.

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bir kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 3'e çıktığı belirtildi.

Ülkedeki vaka sayısının 949'a yükseldiği ifade edilen açıklamada, 1 kişinin de hastalığı yenerek sağlığına kavuştuğu aktarıldı.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 210 kişide Kovid-19 tespit edildiği, vaka sayısının 1024'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, 35 kişinin hastaneden taburcu edildiği, iyileşen kişi sayısının 96 olduğu aktarıldı.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 74 kişiye virüs bulaştığı, vaka sayısının 643 olduğu kaydedildi.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanı Saad Cabir ise ülkedeki vaka sayısının 299'a yükseldiğini ifade etti.

Bakan Cabir, 9 kişinin iyileştiğini, taburcu edilen hasta sayısının 45 olduğunu kaydetti.

Sağlık Bakanlığı, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 5'e yükseldiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA