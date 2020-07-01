Aranan hükümlü Kocaeli'de yakalandı Kocaeli'de, silahla yağma suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Kocaeli'de, silahla yağma suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında silahla yağma suçundan toplam 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası bulunan O.A'nın (20) Darıca'da olduğunu tespit etti.

Ekipler, düzenlenen operasyonla O.A'yı yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA