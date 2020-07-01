Aranan hükümlü Kocaeli'de yakalandı
Kocaeli'de, silahla yağma suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
01.07.2020 16:01 | Son Güncelleme: 01.07.2020 16:22
Kocaeli'de, silahla yağma suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında silahla yağma suçundan toplam 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası bulunan O.A'nın (20) Darıca'da olduğunu tespit etti.
Ekipler, düzenlenen operasyonla O.A'yı yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA