Araçlara Battaniyeli ve Halılı Koruma

Kars'ta soğuk hava nedeniyle bazı vatandaşlar araçlarını battaniye, branda ve halılarla örterek korumaya çalışıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 25 dereceye kadar düşmesi nedeniyle bazı araç sahipleri, araçlarını korumak için çeşitli yöntemlere başvuruyor.

Kentte etkili olan don ve buzlanma nedeniyle araç sahipleri, motor kısmının, cam ve kapılarının donmaması için araçlarını battaniye, halı ve brandayla örtüyor.

Otomobilini battaniye ile örten Olcay Hangül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kars'ta havalar soğuk, hava sıcaklığı eksi 35-40 dereceye kadar düşüyor. Biz de araçlarımızı battaniyele, yorganlarla örterek soğuktan korumaya çalışıyoruz. Araçlarımız bu şekilde donmuyor, bu yıl soğuk çok fena." dedi.

Savaş Tunç ise soğuk hava nedeniyle araçların donduğunu söyleyerek, "Bizim memleketimizden kara kış eksik olmuyor, karla mücadelemiz devam ediyor. Bu sebepten dolayı araçlarımızı sarmak durumunda kalıyoruz. Araçlarımızı kapatmadığımız zaman sabahları çalışmıyor. Bazen mazot donuyor, araçların altında ateş yakmak zorunda kalıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA