Araban'da MHP'li Gör güven tazeledi Gaziantep'te MHP Araban İlçe Başkanı İskender Gör, güven tazeledi.

Gaziantep'te MHP Araban İlçe Başkanı İskender Gör, güven tazeledi.

Araban Belediyesi Düğün Salonunda tek listeyle gerçekleştirilen kongrede, mevcut başkan İskender Gör, 236 delegenin oyunu alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Yeni tip koronavirüs tedbirlerinin alındığı kongreye, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, divan başkanı olarak görev yaptı.

MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, MHP İl Başkanı Muzaffer Çelik, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru ile AK Parti ve MHP'li bazı siyasetçiler ve diğer ilgililerin katıldığı kongrede, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajı da okundu.

Yeniden göreve seçilen İskender Gör, konuşmasında, sorumluluğunun farkında olduğunu ve yeni dönemde ilçenin gelişimine katkı sağlamaya çalışacağını söyledi.

Milletin istiklali ve devletin bekası için hazır olduklarını aktaran Gör, "Başımızı koyduğumuz bu yolda nesillerimizi de feda edeceğimizden emin olunuz. İstiklal için birlik, istikbal için dirlik. Kazanan Türkiye olacak, kazanan Araban olacak." ifadelerini kullandı.

3. dönem başkanlığa seçilen Gör, kongreye gelenlere ve delegelere teşekkür etti.

Kaynak: AA