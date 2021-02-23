Aprilia Gresini MotoGP Takımı'nın patronu koronavirüsten öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Aprilia Gresini MotoGP Takımı'nın patronu koronavirüsten öldü

23.02.2021 13:49 | Son Güncelleme: 23.02.2021 13:52
Aprilia Gresini MotoGP Takımı'nın patronu koronavirüsten öldü

MotoGP takımlarından Aprilia Gresini'nin sahibi Fausto Gresini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle 60 yaşında hayatını kaybetti.

MotoGP takımlarından Aprilia Gresini'nin sahibi Fausto Gresini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle 60 yaşında hayatını kaybetti.

Takımdan yapılan açıklamaya göre, 23 Ocak'ta 60 yaşına giren Gresini, Kovid-19'a karşı aralık ayından beri sürdürdüğü yaşam mücadelesini yitirdi.

1985 ve 1987'de 125cc kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşan Gresini, 1994'te aktif kariyerini noktaladı.

Eski İtalyan motosikletçinin 1997'de kurduğu Gresini Takımı, motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'nin yanı sıra alt kategoriler Moto2, Moto3 ve MotoE'de de mücadele ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Kadir Topbaş Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Selahattin Demirtaş
Magazin Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Mustafa Ceceli
Spor Erol Bulut Arda Turan Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Cuma Mart İzmir Göztepe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aprilia Gresini MotoGP Takımı'nın patronu koronavirüsten öldü - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.2.2021 13:54:34. #1.15#
title