AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Online AÖF sınav sonuç sorgulama nasıl yapılır? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AÖF haberleri!
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AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Online AÖF sınav sonuç sorgulama nasıl yapılır? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AÖF haberleri!

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Online AÖF sınav sonuç sorgulama nasıl yapılır? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AÖF haberleri!
08.05.2020 11:16 | Son Güncelleme: 08.05.2020 11:16

Anadolu Üniversitesi tarafından online ortamda düzenlenen bahar Dönemi ara sınavları 7 Mayıs itibariyle tamamlandı. Sınavların tamamlanması sonrası öğrenciler AÖF haberlerini takibe aldı ve AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Online AÖF sınav sonuç sorgulama nasıl yapılır? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorularının yanıtlarını merak etti.

İnternet ortamında gerçekleştirilen AÖF Bahar Dönemi ara sınavları 7 Mayıs Perşembe günü sona erdi. Öğrenciler sınavların tamamlanmasıyla AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Online AÖF sınav sonuç sorgulama nasıl yapılır? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladı. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AÖF haberleri!

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AÖF Bahar Dönemi ara sınav sonuçları henüz açıklanmadı.

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçları daha önce 1-2 haftalık bekleme süreleri ile açıklanmıştı. AÖF sonuçlarının 7 Mayıs'tan sonraki 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

ONLİNE AÖF SINAV SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

AÖF Bahar dönem ara sınav sonuçlarını Anadolu Üniversitesi web adresinden takip edebilirsiniz.

AÖF SINAV SONUÇLARI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF 2020 YILI AKADEMİK TAKVİMİ!

AÖF GÜZ DÖNEMİ ARA SINAV TARİHİ: 14-15 ARALIK 2019

AÖF GÜZ DÖNEMİ DÖNEM SONU SINAV TARİHİ: 18-19 OCAK 2020

AÖF BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV TARİHİ: 18-19 NİSAN 2020

AÖF BAHAR DÖNEMİ DÖNEM SONU SINAVI: 13-14 HAZİRAN 2020

YAZ OKULU SINAVI: 23 AĞUSTOS 2020

AÖF'TE GEÇME NOTU KAÇ?

Anadolu Üniversitesi AÖF vize ve final sınavları sonucu, alınan notun en az 100 üzerinden 35 olması, dersi başarılı olarak geçmenizi sağlıyor. Bunun haricinde, 84 ve 100 arası not alan öğrenciler AA, 77-83 arası not alan öğrenciler AB, 71 ve 76 arası not alan öğrenciler BA, 66 ve 70 arası not alan öğrenciler BB, 61 ve 65 arası not alan öğrenciler BC, 56 ve 60 arası not alan öğrenciler CB, 50 ve 55 arası not alan öğrenciler ise CC harfiyle derslerinden geçiyor. Koşullu olarak geçme notları ise 46 ve 49 arası CD, 40 ve 45 arası notlar DC, 33 ve 39 arası notlar ise DD olarak harflendiriliyor.

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