Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin'den Abdullah Avcı'ya "teşekkür" paylaşımı Açıklaması

Fraport TAV Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'ya kendisi hakkında yaptığı açıklamalardan dolayı teşekkür etti.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Avcı'nın kendisi için maç öncesi ve sonrasında güzel sözler söylediğini hatırlattı.

Avcı'ya teşekkür eden Şahin, "Hocam. Sizinle çalışırken çok şeyler öğrenmiştim, rakipken de öğrendiğimi görmekten çok mutluyum. Hep söylediğiniz, hep söylediğimiz gibi çalışmaya ve kendimizi geliştirmeye devam." ifadelerini kullandı.

AA / Süleyman Elçin - Spor Haberleri

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