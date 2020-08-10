Antalya'ya şehit ateşi düştü Antalya'ya şehit ateşi düştüHAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu şehit olan Özel Harekat polisi Adnan Kısar'ın (52) Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde oturan ailesine acı haber verildi.

Antalya'ya şehit ateşi düştü

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu şehit olan Özel Harekat polisi Adnan Kısar'ın (52) Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde oturan ailesine acı haber verildi.

Şehit polis memuru Adnan Kısar'ın Döşemealtı ilçesi Bahçeyaka Mahallesi 657 Sokak'taki Kardelen Sitesi'nde oturan ailesine acı haber, ulaştı. Şehidin evi ve bulunduğu sokak, Türk bayraklarıyla donatıldı. Acı haberi alan şehidin yakınları ve ailenin komşuları da taziye için eve geldi. Evli ve 2 çocuk babası olan şehit polis memuru Adnan Kısar'ın cenazesinin Kaş'ın Kınık Mahallesi'nde toprağa verilmesinin planlandığı belirtildi. GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR

Veli KÖKEN/ANTALYA, (DHA)-

Kaynak: DHA