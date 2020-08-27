ANTALYA Sualtında maskeli korona dalışı Sualtında maskeli korona dalışıAntalya'nın doğa cenneti ve dalış turizm merkezi Kaş ilçesinde son günlerde artan koronavirüs vakalarına dikkat çekmek amacıyla sualtına maskeli dalış gerçekleştirildi.

Sualtında maskeli korona dalışı

Antalya'nın doğa cenneti ve dalış turizm merkezi Kaş ilçesinde son günlerde artan koronavirüs vakalarına dikkat çekmek amacıyla sualtına maskeli dalış gerçekleştirildi. Antalya'nın dalış turizmindeki en önemli merkezi olan Kaş ilçesinde, Kaş İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Barakuda Dive Center işbirliğiyle, koronavirüs salgınındaki artış nedeniyle maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat çekilmek amacıyla bir dalış gerçekleştirildi. Önceki gün yapılan dalışta, dalgıçlar sualtında da maske kullanırken, 'Sağlık için, hepimiz için maske takın, sosyal mesafenizi koruyun' pankartı açtı. Dalgıçların maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat çekmek istediği dalışı, sualtı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan görüntüledi.

Dalış merkezi sahibi Hasan Kırbaş, dalış severler ve tekne ekiplerinin koronavirüse karşı alınan güvenlik önlemlerine özen gösterdiklerini, ancak Kaş'a gelen çoğu yerli ve yabancı turistin maske takmadığına dikkat çekti. Tüm dünyada etkili olan Covid-19 salgınıyla ilgili Kaş'taki dalış merkezleri olarak bütün önlemleri hassasiyetle aldıklarını belirten Kırbaş, "Sosyal mesafe kurallarına da mümkün olduğu kadar hassasiyet gösteriyoruz ve kurallara uyuyoruz. Teknelerimize giriş- çıkışlarda ve yan yana gelişlerde maske konusunun üzerinde hassasiyetle duruyoruz. Tüm dünyada da herkesin bu konuya hassasiyetle yaklaşmasını istiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA