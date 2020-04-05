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Alanya, Güncel

ANTALYA Otomobil uçurumdan yuvarlandı 1 ölü, 1 yaralı

Otomobil uçurumdan yuvarlandı 1 ölü, 1 yaralıANTALYA'nın Alanya ilçesinde otomobilin yaklaşık 250 metrelik uçurumdan yuvarlandığı kazada araçtan fırlayan Bahri Şenli (24) yaşamını yitirdi, sürücü Abdurrahman Alaettinoğlu (39) ise ağır yaralandı.

05.04.2020 12:19 | Son Güncelleme: 05.04.2020 12:21
ANTALYA Otomobil uçurumdan yuvarlandı 1 ölü, 1 yaralı

Otomobil uçurumdan yuvarlandı 1 ölü, 1 yaralı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde otomobilin yaklaşık 250 metrelik uçurumdan yuvarlandığı kazada araçtan fırlayan Bahri Şenli (24) yaşamını yitirdi, sürücü Abdurrahman Alaettinoğlu (39) ise ağır yaralandı.

Kaza, Alanya kırsalındaki Deretürbelinas Mahallesi Susuz Yayası yolunda sabaha karşı meydana geldi. Abdurrahman Alaettinoğlu'nun kullandığı 07 NA 2277 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle uçurumdan yuvarlandı. Kazayı fark eden vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne iletirken, olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, jandarma, itfaiye ve AKUT ekibi sevk edildi.

Uçuruma inen ekipler, yaklaşık 250 metre aşağıda otomobile ulaştı. Sürücü Abdurrahman Aleattinoğlu ile aynı araçta Bahri Şenli'nin ise araçtan fırladığı tespit edildi. Abdurrahman Aleattinoğlu aracın yakınlarında ağır yaralı halde bulunurken, Bahri Şenli'ye ise aracın yaklaşık 100 metre ilerisinde hareketsiz yatarken ulaşıldı. Yapılan incelemede Bahri Şenli'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

AKUT ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yaralı Abdurrahman Aleattinoğlu bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla özel bir hastaneye götürüldü. Hastanede tedaviye alınan Abdurrahman Aleattinoğlu'nun durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Bahri Şenli'nin cansız bedeni ise savcının incelemesinin ardından bulunduğu yerden çıkarılarak Alanya Belediye Mezarlığı morguna konuldu.

Kaynak: DHA

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