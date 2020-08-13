ANTALYA Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca yola savrulup yaralandı Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca yola savrulup yaralandıAntalya'nın Gazipaşa ilçesinde yola fırlayan köpeğe çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsü Okyay Şahin, yola savrularak yaralandı.

Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca yola savrulup yaralandı Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yola fırlayan köpeğe çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsü Okyay Şahin, yola savrularak yaralandı. Olay, saat 08.00 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Okyay Şahin, 07 UB 424 plakalı motosikletiylye seyir halindeyken yola köpek fırladı. Köpeğe çarpmamak için manevra yapan Şahin, motosikletin hakimiyetini kaybedince yola savruldu. Sağ bacağından yaralanan Okyay Şahin için 112'ye haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Şahin, götürüldüğü Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kaynak: DHA