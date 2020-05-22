ANTALYA Gazipaşa'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu Gazipaşa'da jandarmadan uyuşturucu operasyonuANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde orman arazisinde 38 kilogram kubar esrarla, 470 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Gazipaşa'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde orman arazisinde 38 kilogram kubar esrarla, 470 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili Alaaddin D. gözaltına alındı.

Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kahyalar Mahallesi Ilıca Sokakta ikamet eden Alaaddin D.'nin Haçbel Mevkiinde kenevir ektiği ve yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Gazipaşa Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri söz konusu adrese 'Karbon' adlı uyuşturucu arama köpeğiyle operasyon düzenledi. Alaaddin D.'nin ev eklentilerinde ve kullandığı ormanlık arazide yapılan aramada, 38 kilogram kubar esrar ve 470 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Alaaddin D., uyuşturucu madde ticareti ve yasadışı ekim suçlarından gözaltına alındı.

Kaynak: DHA