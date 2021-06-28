Antalya'dan Kıbrıs'a geçmeye çalışan 18 göçmen yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Antalya'dan Kıbrıs'a geçmeye çalışan 18 göçmen yakalandı

Antalya'dan Kıbrıs'a geçmeye çalışan 18 göçmen yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'dan yasa dışı yollarla Kıbrıs'a geçmeye çalışan 18 göçmen, Manavgat Çenger Mahallesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Antalya'dan yasa dışı yollarla Kıbrıs'a geçmeye çalışan 18 göçmen, Manavgat Çenger Mahallesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Çenger Mahallesi açıklarında zodyaklarda kaçak göçmenlerin olduğu bilgisine ulaşan Manavgat Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı Sahil Güvenlik botları, kaçmaya çalışan zodyakları içerisindeki göçmenleri kısa sürede yakaladı. Zodyak botlar Sahil Güvenlik Komutanlığı botları gözetiminde içerisinde bulunan 18 Suriyeli göçmenle birlikte Manavgat Irmağı'nın denize döküldüğü bölgeden geçerek Manavgat Irmağı'na getirildi. Yasa dışı geçişte kullanılan 2 adet zodyak el konularak yediemin otoparkına çekilirken, yasa dışı yollardan Kıbrıs'a geçmeye çalıştıkları belirlenen 18 Suriyeli göçmen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çenger Karakolu ekiplerine teslim edildi. Yakalanan zodyaklardan birinin 7 Mayıs'ta Side limanında aynı suçtan yakalanarak yediemine çekildiği de belirlendi.

İnsan kaçakçılarıyla 3 ile 4 bin dolar arasında paraya anlaştıkları belirlenen göçmenlerin ödemeyi Kıbrıs'a ulaşınca yapacakları öğrenildi. Göçmenlerin karakolda ifadelerinin alınmasının ardından kaldıkları kamplara gitmeleri konusunda tebligat yapılarak serbest bırakılacağı bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Erkekler genç kızların kavgasını zevk alarak izleyip, üstüne de 'kafasına vur' diye tezahürat yaptı
Erkekler genç kızların kavgasını zevk alarak izleyip, üstüne de "kafasına vur" diye tezahürat yaptı
Geriye yarı dolu su şişesi kaldı! Gölgesinde serinlediği binanın önünde öldü
Geriye yarı dolu su şişesi kaldı! Gölgesinde serinlediği binanın önünde öldü
Denizde korkunç olay! Akıntıya kapılan kadının cansız bedeni 4 mil uzakta bulundu
Denizde korkunç olay! Akıntıya kapılan kadının cansız bedeni 4 mil uzakta bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Poyraz Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mehmet Özhaseki Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Şevval Şahin Yiğit Marcus Aral
Spor Cristiano Şenol Güneş Yiğit Şardan Nihat Özdemir Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Antalya'dan Kıbrıs'a geçmeye çalışan 18 göçmen yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.6.2021 01:11:22. #1.16#

title