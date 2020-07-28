Antalya'dan çaldıkları hayvanları, Afyonkarahisar'da satmaya çalıştılar
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Antalya'dan çaldıkları hayvanları, Afyonkarahisar'da satmaya çalıştılar

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 73 adet küçükbaş hayvan çalarak, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde satmaya çalışan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

Antalya'dan çaldıkları hayvanları, Afyonkarahisar'da satmaya çalıştılar
28.07.2020 16:01 | Son Güncelleme: 28.07.2020 16:05

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 73 adet küçükbaş hayvan çalarak, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde satmaya çalışan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Bozova Karakol Komutanlığı ekipleri, Yakaköy'de Fikret Tosun'a ait küçükbaş hayvan çiftliğinden 73 adet küçükbaş hayvanın çalınması olayıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, hayvanları çalan şüphelilerin Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde olduğunu tespit etti. Bozova Jandarma Karakol Komutanlığı, Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Şuhut kolluk kuvvetleri yürüttükleri ortak çalışma sonucunda, şüpheliler F.B. ve A.K.'yi Şuhut'ta hayvanları satmaya çalışırken suçüstü yakaladı.

73 adet küçükbaş hayvan sahibine teslim edilirken, şüpheliler ise savcılığa sevk edildi.

Jandarma ekipleri ayrıca, Korkuteli'ne bağlı Yelten Mahallesi'nde Mustafa Sönmez'e ait kaybolan 12 adet küçükbaş hayvanı da arazide bularak, sahibine teslim etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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