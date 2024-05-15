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Manchester City, şampiyon gibi! Guardiola'nın öğrencileri, Tottenham'ı 2-0 yendi

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Manchester City, İngiltere Premier Lig 34. hafta erteleme maçında deplasmanda Tottenham'ı 2-0 yenerek bitime bir hafta kala Arsenal'ın 2 puan önünde liderlik koltuğuna oturdu. City, ligin son maçında West Ham United'ı yenmesi halinde Premier Lig'de üst üste dördüncü şampiyonluğuna ulaşacak ve bunu başaran ilk takım olacak.

İngiltere Premier Lig 34. haftanın erteleme maçında Tottenham ile karşılaştı. Tottenham Hotspur Stadı'nda oynanan maçı Manchester City 2-0 kazanarak şampiyonluk yolunda avantajı eline geçirdi.

GOLLER HAALAND'DAN

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 51 ve90+1. dakikalarda Erling Haaland kaydetti. Halaand'ın golünde asisti yapan De Bruyne, sakatlığı sebebiyle şubat ayına kadar forma giyememesine rağmen bu sezon 10. asistini yaptı.

ORTEGA TAKIMINI İPTEN ALDI

Manchester City'de sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Alisson, 69. dakikada yerini Stefan Ortega'ya bıraktı. Sonradan oyuna giren Ortega, Tottenham'ın 3 net gol pozisyonunda kalesinde devleşerek takımını ipten aldı.

SON HAFTAYA LİDER GİRDİ

Bu sonuçla birlikte Manchester City puanını 88'e çıkardı ve son haftaya girilirken Arsenal'in 2 puan önünde liderlik koltuğuna oturdu. Ligin 38. haftasında City, West Ham ile sahasında karşılaşacak. En yakın takipçisi Arsenal ise Everton'u ağırlayacak. Manchester City son maçını kazanması halinde Premier Lig'de üst üste dört kez şampiyonluğa ulaşan ilk takım olarak tarihe geçecek.

ARSENAL NASIL ŞAMPİYON OLUR

Arsenal'ın şampiyon olabilmesi için Everton'ı mutlaka yenmesi ve Manchester City'nin de West Ham United karşısında puan kaybetmesi gerekecek. Puan eşitliğinde ilk olarak iki takım arasındaki maçlara değil genel averaja bakılıyor. Zirvedeki iki takımın aynı puana sahip olması durumunda şampiyonu sırasıyla genel averaj, atılan gol sayısı ya da iki takım arasındaki maçların sonuçları belirleyecek. Arsenal, son haftaya +61, Manchester City ise +60 averajla giriyor. Atılan gol sayısı bakımından Manchester City'nin Arsenal'e 4 farkla (93-89) üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında oynanan maçlara bakıldığında ise Arsenal avantajlı konumda.

PUAN DURUMU

1- Manchester City: 37 maç-88 puan

2- Arsenal: 37 maç-86 puan

Kaynak: Haberler.com / Spor

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