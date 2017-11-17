Antalya'da Türk ve Dünya Klasikleri Seslendirilecek

Antalya'da düzenlenecek "Sonbahar Rüzgarı" konseriyle Türk ve dünya klasiklerinden eserler seslendirilecek.



Antalya Devlet Opera ve Balesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 21 Kasım'daki konserde soprano Nurdan Küçükekmekçi ve Esra Serbest, mezzo soprano Pınar Tekol, piyanist Metin Kiper, akordeon sanatçısı Rövşen Feyzullayev, keman sanatçısı Mithat Uz, perküsyonda Cenk Şahinalp ve gitarda Yalçın Yakın sahne alacak.



Konserde Jean-Patrick Capdevielle, Heitor Villa, Lobos, Özdemir Erdoğan, Fecri Ebcioğlu'nun eserlerinin yanı sıra anonim Kara Toprak ve İspanyol halk şarkısı El vito eserleri seslendirilecek.



Fiyatları 15, 20 ve 25 lira olan konserin biletlerinin Haşim İşcan Kültür Merkezi'ndeki opera gişesinin yanı sıra www.biletiva.com internet adresinden temin edilebilecek.