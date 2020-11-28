Antalya'da sokak ve caddeler kısıtlamayla birlikte sessizliğe büründü
28.11.2020 23:09 | Son Güncelleme: 28.11.2020 23:14
KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında alınan kararlar doğrultusunda tüm Türkiye'de saat 20.00 itibarıyla sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı.
KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında alınan kararlar doğrultusunda tüm Türkiye'de saat 20.00 itibarıyla sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Antalya'da saatler 20.00'yi gösterdiğinde caddeler ve sokaklar sessizliğe büründü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN