Antalya'da sıcak havada bunalanlar serinlemek için sahilleri tercih etti

Antalya'da sıcak hava nedeniyle sahillerde yoğunluk yaşandı.

Antalya'da sıcak hava nedeniyle sahillerde yoğunluk yaşandı.

Hava sıcaklığının 40, deniz suyu sıcaklığının 29 derece olarak ölçüldüğü kentte, en yüksek nem oranı yüzde 19 olarak kaydedildi.

Yerli ve yabancı tatilciler, dünyaca ünlü Konyaaltı ve Lara sahillerinin yanı sıra Sarısu ve Kaputaş plajlarında denizin keyfini çıkardı.

Bazı tatilciler şezlonglara uzanarak güneşlenirken, bazıları ise plaj şemsiyelerinin altında güneşten korunmayı tercih etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Çiçek