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Antalya'da "Pandemi" toplantısı düzenlendi

AA / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel
Antalya'da

Antalya İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük başkanlığında "Pandemi" toplantısı gerçekleştirildi.

ANTALYA (AA) - Antalya İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük başkanlığında "Pandemi" toplantısı gerçekleştirildi.

Manavgat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezindeki (ADSM) toplantıda, Başıbüyük'ün yanı sıra İl Sağlık Müdürlüğü Başkan ve Başkan Yardımcıları, Serik, Manavgat, Alanya Gazipaşa, Akseki, Gündoğmuş ve İbradı ilçe sağlık müdürleri, hastane başhekimleri, Alanya ve Manavgat ADSM Başhekimleri ile hastane yöneticileri katıldı.

Toplantıda, havanın soğumasıyla birlikte kapalı alanlarda kalabalıkların artması ve buna bağlı olarak gelişebilecek riskler değerlendirildi.

Okullardaki son durum, filyasyon ekipleri ve çalışmaları gözden geçirilerek, filyasyonun önemi ve aşılama oranının daha artırılması için değerlendirme gerçekleştirildi.

Hastane servis ve yatak durumlarının ele alındığı toplantıda, olabilecek riskli durumlara karşı alınacak önlemler ve planlamalar yapıldı, sağlık yatırımları ve sağlık personeli eksikleri değerlendirildi.

İl Müdürü Başıbüyük, aşılama çalışmalarındaki başarılarından dolayı ilçe yöneticilerine teşekkür etti.

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AA / Ayşe Yıldız - Son Dakika Haberleri

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