Antalya'da otomobil ile taksi çarpıştı: 9 yaralı
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Antalya'da otomobil ile taksi çarpıştı: 9 yaralı

Antalya'da otomobil ile taksi çarpıştı: 9 yaralıANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde, taksiyle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

11.08.2020 14:10 | Son Güncelleme: 11.08.2020 14:15

Antalya'da otomobil ile taksi çarpıştı: 9 yaralı

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde, taksiyle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2'si ağır 9 kişi yaralandı. Sağlık durumu kritik olan yaralı için bölgeye ambulans helikopter geldi. Kaza, sabah saatlerinde, Korkuteli- Tefenni yolunun Sürekler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Cavit Yıldırım'ın kullandığı 07 RB 021 plakalı taksi ile Hüseyin Caran yönetimindeki 03 LD 129 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücü Cavit Yıldırım ile takside yolcu olarak bulunan Mehmet Dinçay, Murat Dinçay, Gülsüm Dinçay ve diğer sürücü Hüseyin Caran ile aracındaki Münire Caran, Fatih Caran, Emine Caran ve Gülizar Caran yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılardan sağlık durumu ağır olan Murat Dinçay için ambulans helikopter desteği istendi. Bölgeye indirilen ambulans helikoptere alınan Dinçay, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Sağlık durumu ağır olan Emine Caran ise ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Diğer 7 yaralı ise Korkuteli'deki hastanelere kaldırıldı.

Antalya'da otomobil ile taksi çarpıştı: 9 yaralı

Kaynak: DHA

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