Antalya'da gıda zehirlenmesi şüphesi: 61 öğrenci hastaneye koştu

23.08.2019 10:10

Antalya'da 61 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Korkuteli ilçesindeki öğrenci yurdunda ikram edilen akşam yemeği sonrası 61 öğrenci, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle Korkuteli Devlet Hastanesi ve özel hastanelere başvurdu.

Korkuteli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, su ve yiyeceklerden numune aldığı öğrenildi.

Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: AA