Antalya'da evden değerli eşya ve kedi çalan 2 şüpheli yakalandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde evden değerli eşyalar ve İskoç cinsi kediyi çalan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerine, bir evden hırsızlık olayı gerçekleştiği ihbarı ulaştı.

Ekipler yaptığı çalışmada evden dizüstü bilgisayar, tablet, 2 cep telefonu ve İskoç cinsi kedinin çalındığını öğrendi.

Çevredeki güvenlik kamera görüntülerinden hırsızlık olayını gerçekleştiren M.Ç.C. ve N.C'ye ulaşıldı. Şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalandı.

Öte yandan çalınan eşya ve kedi, sahibine teslim edildi.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak?