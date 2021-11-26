Antalya'da evden değerli eşya ve kedi çalan 2 şüpheli yakalandı - Haberler
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Antalya'da evden değerli eşya ve kedi çalan 2 şüpheli yakalandı

AA / Gülsem Adam - Haberler | Güncel
Antalya'da evden değerli eşya ve kedi çalan 2 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde evden değerli eşyalar ve İskoç cinsi kediyi çalan 2 şüpheli gözaltına alındı.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde evden değerli eşyalar ve İskoç cinsi kediyi çalan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerine, bir evden hırsızlık olayı gerçekleştiği ihbarı ulaştı.

Ekipler yaptığı çalışmada evden dizüstü bilgisayar, tablet, 2 cep telefonu ve İskoç cinsi kedinin çalındığını öğrendi.

Çevredeki güvenlik kamera görüntülerinden hırsızlık olayını gerçekleştiren M.Ç.C. ve N.C'ye ulaşıldı. Şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalandı.

Öte yandan çalınan eşya ve kedi, sahibine teslim edildi.

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AA / Gülsem Adam - Son Dakika Haberleri

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