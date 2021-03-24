Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu
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Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu

24.03.2021 22:49 | Son Güncelleme: 24.03.2021 22:52
Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu

Antalya'nın Kemer ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.

Antalya'nın Kemer ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.

Kemer Sahili Paris 2 batığı açıklarında teknedeki yolcular, deniz yüzeyinde bir kişinin hareketsiz durduğunu gördü.

İhbar üzerine olay yerine giden Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, denizden çıkardıkları cesedi Kemer Marina'ya götürdü.

Üzerinde kimlik bulunmayan erkek cesedi, Kemer Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Buradaki incelemenin ardından ceset, otopsi ve kimlik tespit için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

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