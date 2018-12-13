Serada Don Nöbeti! Çiftçiler, Bütün Gece Sobalara Odun Taşıyor

Antalya'nın Aksu ilçesinde çiftçiler, örtü altında yetiştirdikleri ürünlerin donmaması için 24 saat 'don' nöbeti tutmaya başladı. İlçede hava sıcaklığı gece 1 dereceye kadar düştü.

YILIN İLK SOBASI DÜN GECE YAKILDI

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyrettiği Aksu'da çiftçiler, seralarda ürettikleri sebzelerin dondan zarar görmemesi için çaba gösteriyor. İlçenin iç kesiminde yer alan Murtuna Mahallesi'nde seralarında domates yetiştiren Aksu Üretici Birliği Başkanı Turan Şahin, ürünleri soğuk havadan korumak için "don nöbeti" tutmaya başladıklarını belirtti. Çiftçiler hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düştüğü mahallede yılın ilk sobasını dün gece yaktı.

"YAPTIĞIMIZ MASRAF VE ÇEKTİĞİMİZ ÇİLE ORTADA"

Şahin, gündüz odun ve kömürü sera içine taşıyarak hazırlıklara başladıklarını, akşam da sobaları yakarak seralarını ısıtmaya çalıştıklarını belirterek, "Bu yıl soğuklar erken geldi. Havaların soğuması ve sıcaklığın 1 dereceye kadar düşmesi nedeniyle seraların içinde soba yakmak zorunda kalıyoruz. Çünkü ısıyı dengede tutmamız gerekiyor" dedi. Şahin, "Zor şartlarda üretim yapıyoruz. Bu da ürünün fiyatına yansıyor. Pazarlarda fiyatın yüksek olmasından dolayı tüketici şikayetçi oluyor. Ancak bizim yaptığımız masraf ve çektiğimiz çile ortada. Bugün bir kilo domatesin maliyeti bize ortalama 1,5 lira" diye konuştu.

Öte yandan Şahin, Antalya'da bulunan çiftçileri de bundan sonraki süreçte soğuk havalar nedeniyle uyararak, sobalarının başında nöbet tutması gerektiğini belirtti.