Antalya'da çiftçiler zirai don nöbeti tutuyor

KUMLUCA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde çiftçiler, zirai don nöbeti tutarak seralarındaki ürünlerin zarar görmesini önlemeye çalışıyor.

Örtü altı üretiminin önemli merkezleri arasında yer alan Kumluca'da, hava sıcaklıklarının sıfır dereceye düşmesiyle üreticiler seralarında soba yakarak, zirai don nöbeti tutmaya başladı.

Akşam saatlerinde başlayan nöbet, gün doğumuna kadar sürüyor.

Çiftçiler, nöbette uzun süre beklemek zorunda kaldıkları için çevredeki seralarda nöbet tutanlarla bir araya gelerek, davul zurna çalıp, halay çekerek eğlenceli zaman geçiriyor.

Şaban Kaan Çetiner, gazetecilere, gündüzden odunları hazırlayarak, gece boyunca seraların içinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmemesi için soba yaktıklarını söyledi.

Şafak Uysal ise günün 16 saatini seralarda nöbet tutarak geçirdiklerini, zaman zaman nöbet tutan diğer çiftçilerle bir araya gelerek davul zurna çaldıklarını, halay çektiklerini anlattı.

Nöbet tutan çiftçileri ziyaret eden Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce ise çiftçiliğin en zor zamanlarından birinin de soğuk havada zirai don nöbeti tutmak olduğunu dile getirdi.

Üretimin zorlu bir süreç olduğunu belirten Kökce, "Çiftçilerimiz birbirlerini tanıdığı için çok güzel muhabbetleri var. Davulcusuyla zurnacısıyla aralarında güzel bir birlik ve beraberlik kurmuş durumdalar." dedi.