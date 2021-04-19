Antalya'da çatı katında kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 6 kişiye para cezası verildi
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Antalya'da çatı katında kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 6 kişiye para cezası verildi

Antalya'da çatı katında kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 6 kişiye para cezası verildi
Anadolu Ajansı / Tahsin Küçükkaraca - Haberler | Güncel

Antalya'nın Kaş ilçesinde, bir apartmanın çatı katında kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 6 kişiye 28 bin 830 lira ceza verildi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde, bir apartmanın çatı katında kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 6 kişiye 28 bin 830 lira ceza verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumar oynandığı ihbarı üzerine ilçedeki bir apartmana operasyon düzenledi.

Operasyonda, apartmanın çatı katında kumar oynadığı ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettiği belirlenen 6 kişiye 28 bin 830 lira ceza uygulandı.

Apartman sahibi hakkında da "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahsin Küçükkaraca

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