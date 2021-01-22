Antalya'da bir kişi iş hanında ölü bulundu
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Antalya'da bir kişi iş hanında ölü bulundu

22.01.2021 00:37 | Son Güncelleme: 22.01.2021 00:40
Antalya'da bir kişi iş hanında ölü bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi, iş hanında ölü bulundu.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi, iş hanında ölü bulundu.

Sinan Mahallesi, Atatürk Caddesi'ndeki bir iş hanının giriş katında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu polise ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Ekipler, Mustafa Boyacı (64) olduğu belirlenen kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Boyacı'nın cenazesi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahsin Küçükkaraca

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