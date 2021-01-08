Son dakika haberi | Bir kadının kendisini darbeden kocasını av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edildi
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Son dakika haberi | Bir kadının kendisini darbeden kocasını av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edildi

08.01.2021 12:59 | Son Güncelleme: 08.01.2021 13:09

Son dakika haberi... Antalya'da bir kadının, kendisini darbeden kocasını av tüfeğiyle öldürdüğü öne sürüldü.

Antalya'da bir kadının, kendisini darbeden kocasını av tüfeğiyle öldürdüğü öne sürüldü.

İddialara göre, servis şoförü Ramazan İ. (32), Döşemealtı ilçesi Ilıca Mahallesi'nde, eşi M.İ. ile dün akşam saatlerinde tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ramazan İ. ellerine kelepçe taktığı eşini darbetti.

Sabah saatlerinde işe gidip geldikten sonra Ramazan İ, av tüfeğini koltuğun üzerine bıraktı. M.İ, bu sırada av tüfeğini alarak, Ramazan İ'ye ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekibi, Ramazan İ'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

İncelemenin ardından cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olay anında çiftin iki çocuğunun da evde olduğu öğrenildi.

Son dakika haberi | Bir kadının kendisini darbeden kocasını av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edildi
Son dakika haberi | Bir kadının kendisini darbeden kocasını av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edildi
Son dakika haberi | Bir kadının kendisini darbeden kocasını av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edildi
Son dakika haberi | Bir kadının kendisini darbeden kocasını av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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