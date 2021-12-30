Antalya'da 10 ayrı suçtan 25 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı - Haberler
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Antalya'da 10 ayrı suçtan 25 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı

Antalya'da 10 ayrı suçtan 25 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı
AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel

Antalya'da 10 ayrı suçtan 25 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

ANTALYA (AA) - Antalya'da 10 ayrı suçtan 25 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 10 ayrı suçtan 25 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.E.Ö'nün Antalya'da olduğunu tespit etti.

Hükümlü, bulunduğu adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

S.E.Ö'nün 72 suç kaydının bulunduğu bildirildi.

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AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri

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