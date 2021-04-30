Antalya'da 1 Haziran'a kadar borçtan dolayı abonelerin suyu kesilmeyecek
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Antalya'da 1 Haziran'a kadar borçtan dolayı abonelerin suyu kesilmeyecek

Antalya'da 1 Haziran'a kadar borçtan dolayı abonelerin suyu kesilmeyecek
Anadolu Ajansı / Gülsem Adam - Haberler | Güncel

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronovirüs (Kovid-19) sürecinde vatandaşın borcundan dolayı suyunun 1 Haziran'a kadar kesilmeyeceğini bildirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronovirüs (Kovid-19) sürecinde vatandaşın borcundan dolayı suyunun 1 Haziran'a kadar kesilmeyeceğini bildirdi.

Büyükşehirden yapılan açıklamada, Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü salgın nedeniyle uygulanan tam kapanma sürecinde yaşanabilecek çeşitli sosyal ve ekonomik zorluklara dikkati çekildi.

Bu kapsamda 1 Haziran'a kadar kent genelinde hiçbir abonenin suyunun borcundan dolayı kesilmeyeceği vurgulandı.

Öte yandan, ASAT'ın tam kapanma sürecinde zorunlu kurum faaliyetlerinin sürdüğü yönetim birimleri ve saha ekiplerinin çalışmaya devam edeceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

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