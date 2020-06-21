ANTALYA Arabalı sinema etkinliğinde sürpriz evlilik teklifi Arabalı sinema etkinliğinde sürpriz evlilik teklifiANTALYA'nın Alanya ilçesinde belediyenin düzenlediği Arabalı Sinema Günleri, sürpriz bir evlilik teklifine sahne oldu.

Arabalı sinema etkinliğinde sürpriz evlilik teklifi

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde belediyenin düzenlediği Arabalı Sinema Günleri, sürpriz bir evlilik teklifine sahne oldu. İzleyicilerden Ufuk Hacıbayramoğlu, yoğun ilgi gören etkinliğe birlikte sevgilisi Hilal Ersöz'e sürpriz yaparak evlilik teklifinde bulundu. Teklife 'evet' diyen Hilal Ersöz büyük mutluluk ve şaşkınlık yaşadı.

Alanya Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir evlerinden çıkamayan, sosyal ve sanatsal faaliyetlerden uzak kalan vatandaşlar için arabalı sinema günleri etkinliği başlattı. Etkinliğin 3'üncü gününde 'Organize İşler: Sazan Sarmalı' filmi Alanyalılar ile buluştu. Alanya Belediye binası arkasında bulunan otoparkta gerçekleşen etkinlikte bir de sürpriz yaşandı. Herkes filmin başlamasını beklerken, ekranda 'Benimle Evlenir misin Hilal' yazısı belirdi. Ardından dev ekranın önüne gelen Ufuk Hacıbayramoğlu birlikte film izlemeye geldiği sevgilisi Hilal Ersöz'ü de yanına davet etti. Daha sonra diz çöken Ufuk Hacıbayramoğlu, Hilal Ersöz'e evlilik teklif etti. Büyük bir şaşkınlık yaşayan ve heyecanlanan Hilal Ersöz, gözyaşları arasında romantik teklife 'evet' dedi.

Kaynak: DHA