ANTALYA Animatör olan hemşireler kanserli çocukları eğlendirdi
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ANTALYA Animatör olan hemşireler kanserli çocukları eğlendirdi

ANTALYA Animatör olan hemşireler kanserli çocukları eğlendirdi
10.05.2020 10:06 | Son Güncelleme: 10.05.2020 10:06

Animatör olan hemşireler kanserli çocukları eğlendirdiAKDENİZ Üniversitesi Hastanesi Çocuk Hematoloji Onkoloji Kliniği'nde çalışan hemşireler, kanser hastası çocukların tedavinin yanı sıra psikolojik destek de vermeye başladı.

Animatör olan hemşireler kanserli çocukları eğlendirdi

AKDENİZ Üniversitesi Hastanesi Çocuk Hematoloji Onkoloji Kliniği'nde çalışan hemşireler, kanser hastası çocukların tedavinin yanı sıra psikolojik destek de vermeye başladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarıdan giriş yasak olduğu için hastaneye gelemeyen animatörlerin kostümlerini giyen hemşireler, yüzlerindeki maskelere makyaj yaparak palyaço, Pamuk Prenses, korsan, aslan kostümüyle dans edip çocukları eğlendirdi ve onlara hediyeler dağıttı.

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi, koronavirüs nedeniyle tüm hastanelerde olduğu gibi ziyaretçi girişlerini yasakladı. Çocuk Hematoloji Onkoloji Kliniği'nde yatan lösemi ve kanser hastaları için önceden yapılan sosyal sorumluluk etkinlikleri de salgın nedeniyle iptal edildi. Bunun üzerine klinikteki hemşireler, çocukların moralini yüksek tutmak için animatörlerden kalan palyaço, Pamuk Prenses, aslan, korsan gibi çeşitli kostümleri giydi. Hemşireler birbirlerinin yüzündeki maskelere kalp, yıldız çizimleri yaptı. Klinikte yatan 22 çocuk hastaya moral veren hemşireler müzik eşliğinde hediye dağıttı. Penguen dansı yapan kostümlü hemşirelere ise çocuklar alkış tutarak eşlik etti. Hemşireler gün içindeki renkli halleriyle çocukların ilaçlarını vererek tedavilerini yaptı.

'HASTA ÇOCUKLARIMIZ ÇOK MUTLU'

AÜ Hastanesi Çocuk Hematoloji Onkoloji Kliniği'nde görevli Dr. Öğr. Üyesi Funda Tayfun Küpesiz, pandemi döneminde kemoterapi alan hastaların tedavilerinin aksatılmadan devam ettiğini anlattı. Koronavirüs öncesi hematoloji ve onkoloji hastalarının yaşamlarının oldukça kısıtlı olduğunu hatırlatan Küpesiz, "Koronavirüs sürecinde önlemler hastalar için daha da sıklaştırıldı. Öncesinde bu hastalara sosyal destek verilmesi için bir takım etkinlikler vardı ama şu anda bu tür etkinlikleri yapmamız mümkün olmadığı için servis hemşirelerimiz çocukları mutlu edebilmek anlamına kendileri bir organizasyon düzenledi. Çocuklarımız bu tür etkinliklerden çok mutlu. Kendilerini çok daha iyi hissediyorlar" dedi.

HEMŞİRELER KILIKTAN KILIĞA GİRDİ

Kliniğin Sorumlu Hemşiresi Münevver Erkul ise "Normal zamanlarda çocuk onkoloji servisimize çok fazla gönüllü gruplarını davet ediyorduk. Gelip çocukları eğlendiriyorlardı fakat koronavirüs nedeniyle gönüllülerimizi kabul edemiyoruz. Kliniğimiz bu dönemde çok sessiz kaldı. Bizde gönüllü gruplarının burada duran kostümlerini giyerek onları eğlendirdik, hediyeler dağıttık. Bu tür etkinlikleri yapmaya da devam edeceğiz. Onlar mutlu olduğu için bizde çok mutlu olduk" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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