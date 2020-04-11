Annesinin doğum gününü kutlamak için jandarmadan yardım istedi ELAZIĞ'da, koronavirüs tedbirleri nedeniyle evden çıkamayan 10 yaşındaki Hamza Ören, annesi Semra Ören'in (41) doğum günü için jandarmadan yardım istedi.

ELAZIĞ'da, koronavirüs tedbirleri nedeniyle evden çıkamayan 10 yaşındaki Hamza Ören, annesi Semra Ören'in (41) doğum günü için jandarmadan yardım istedi. Jandarma da pasta alıp, Hamza'ya ulaştırdı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı olan yaş grubundaki Hamza Ören, jandarma ekiplerini arayarak, annesine doğum günü sürprizi yapmak istediğini söyledi.Hamza'ın yardım talebi üzerine jandarma, doğum günü pastası alıp, Palu ilçesine bağlı Örencik köyündeki Ören ailesinin evine geldi. Kapıda heyecanla jandarmayı karşılayan Hamza, annesine doğum günü sürprizi yaptı. Hamza, doğum günü sürprizi için kendisine destek olan jandarma ekiplerine teşekkürlerini iletti.

Kaynak: DHA