Anneler Günü nedir? Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü hediyeleri nelerdir? En güzel Anneler Günü mesajları ve Anneler Günü sözleri!
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Anneler Günü nedir? Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü hediyeleri nelerdir? En güzel Anneler Günü mesajları ve Anneler Günü sözleri!

Anneler Günü nedir? Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü hediyeleri nelerdir? En güzel Anneler Günü mesajları ve Anneler Günü sözleri!
02.05.2020 12:06 | Son Güncelleme: 02.05.2020 12:26

Her yıl Mayıs ayında kutlanan ve en değerli varlığımız annelerimize armağan edilen Anneler Günü öncesi Anneler Günü nedir? Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü hediyeleri nelerdir? En güzel Anneler Günü mesajları gibi konular merak ediliyor. İşte Anneler Günü sözler, Anneler Günü mesajları, Anneler Günü hediyeleri ve Anneler günü anlamı!

En değerli varlığımız annelerimize armağan edilen Anneler Günü'nde annelere hediyeler alınıyor, onlara duygu dolu mesajlar söyleniyor ve onların mutlu olacağı aktiviteler yapılıyor. Peki, Anneler Günü nedir? Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü hediyeleri nelerdir? İşte en güzel Anneler Günü mesajları ve Anneler Günü sözleri!

ANNELER GÜNÜ NEDİR?

Anneler Günü, anneleri anmak ve onurlandırmak amacıyla bütün dünyada farklı zamanlarda kutlanan özel gündür.

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Anneler Günü dünyada farklı zamanlarda kutlanmaktadır kutlanır. En yaygın olan tarih Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanır. Anneler Günü bu yıl Türkiye'de 10 Mayıs Pazar 2020'de kutlanacak.

ANNELER GÜNÜ TARİHÇESİ

Anneler günü, anneleri onurlandıran özel bir gündür. Değişik günlerde ve değişik ülkelerde kutlanır. Bu günde anneler çeşitli hediyeler alır. Bu günü farklı ülkelerdeki insanlar yılın farklı günlerinde kutlarlar.

Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi.

ANNELER GÜNÜ MESAJLARI VE ANNELER GÜNÜ SÖZLERİ!

  • Annem annem sen üzülme sözlerin hep yüreğimde annem annem gel üzülme ben hala senin dizlerinde. Seni çok seviyorum anneler günün kutlu olsun canım annem.
  • Gül yüzünden gülücükleri hiç eksik etmeyen biricik anneciğim. Anneler günün kutlu olsun.
  • Dün, bugün ve yarın, daima seni sevdim, hep seveceğim. Bizimki bitimsiz, tanrısal bir sevgi. Anneciğim anneler günün kutlu olsun.
  • Başarısızlık ve felaketlere rağmen, hayata karşı güvenlerini sonuna kadar saklayabilen iyimser insanlar, daha çok iyi bir anne tarafından büyütülmüş olanlardır. Seni çok seviyorum anneler gününüz kutlu olsun canım anam.
  • Annem senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum. Varlığınla mutluyum. Anneler günün kutlu olsun sevgili annem.
  • Benim bitanecik tatlı annem, senin çocuğun olduğum için her zaman gurur duydum. Ellerinden öperim.
  • Her şeye değer senin sonsuz sevgin.. Annem…Seni çok arıyorum.. Çok özledim. Anneler günün kutlu olsun biricik meleğim.
  • Gözyaşlarımı dindiren, beni hayata getiren ve hayata bağlayan canım annem. Anneler günün kutlu olsun.
  • Seni bir gün değil her canım yandığında, başım sıkıştığında seni çağırıyorum. Sesimi duyan tek insan sensin. Anneler günün kutlu olsun anneciğim.
  • Dün sana kızdıklarımı bugün ben yapıyorum anne. Çünkü aslında senin küçük bir kopyanım. Umarım senin kadar sevgi dolu olurum Annem.
  • Sınırsız bir sevgi, anlatılmaz bir sevgiyle beni seven annem, sana layık olmak için yaşıyorum. Anneler günün kutlu olsun.
Anneler Günü nedir? Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü hediyeleri nelerdir? En güzel Anneler Günü mesajları ve Anneler Günü sözleri!
  • Meğer dilimdeki ve beynimdeki en güzel kelime senin adınmış. Sana her seslenişimde ya acım dinmiyor ya da sevgim coşuyor… Anneler günün kutlu olsun Anneciğim.
  • Kuzey rüzgarı da esse, kopsa da fırtına, sığınacağım tek liman sensin annem. Hakkını nasıl öderim.. Başımı dizlerine koymaya geldim.
  • Anneciğim benim, hüznümü sevince dönüştüren tek insansın. Anneler günün kutlu olsun anneciğim..
  • Beni benden çok sevdiğine inandığım tek insan, annem.
  • Geleceğini oluşturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerine uygun ve seni mutlu edecek şekilde olmasını dilerim. Anneler günün kutlu olsun benim melek annem.
  • Meğer dilimdeki ve beynimdeki en güzel kelime senin adınmış. Sana her seslenişimde ya acım diniyor ya da sevgim coşuyor. Anneler günü kutlu olsun.
  • Anne senin yüreğin taş olsa dayanır mı, kuş olsa, çiçek olsa, gündüz olsa, kırılmaz mı? Acıdan bir sap menekşenin boynu bu kez dağlar doğursun beni anne. Sen de ılık bir yağmur ol durmadan yağ kanayan yerlerime. Anneler günün kutlu olsun canım annem.
  • Gül yüzünden gülücükleri hiç eksik etmeyen biricik anneciğim. Anneler günün kutlu olsun.
  • Dün, bugün ve yarın.. daima seni sevdim, hep seveceğim. Bizimki bitimsiz, tanrısal bir sevgi.. Anneciğim anneler günün kutlu olsun.
  • Başarısızlık ve felaketlere rağmen, hayata karşı güvenlerini sonuna kadar saklayabilen iyimser insanlar, daha çok iyi bir anne tarafından büyütülmüş olanlardır. Seni çok seviyorum anneler gününüz kutlu olsun canım anam.
  • Benim için herşeye katlanan, her zaman yanımda olan, değeri biçilemeyen dünyanın en güzel annesine.. Anneler günün kutlu olsun Anneciğim.
  • Anne gökte bir ışık, anne parlak bir yıldız anne yoklukta bir düş, ayda bir yaldız anne tutunulan bir dal, dertlerin garip çizgisi anne gözümdeki yaşların bir virane dizgisi. Anneler günün kutlu olsun canım anam.
  • Sabırlısın, sıcaksın, şefkatlisin, koruyucumsun, bağışlayansın.. Annemsin. Seni çok seviyorum.
  • Yok, elimde bir demet menekşe, yok elimde sevdiğin gül şekeri. Yok işte sana bir şey bilmem ki ne demeli, bir tek ağır yaralı özlemim ve bir tek gözlerine sürdüğün gözlerim anne benim, aç kapıyı anneler gününü kutlamaya geldim güzel annem.
  • Kelimelerle anlatılamayan fedakarlık ve karşılıksız sevgiyi tarif et desen bana herhalde sadece "ANNE" derdim. Anneler günün kutlu olsun Annem.
Anneler Günü nedir? Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü hediyeleri nelerdir? En güzel Anneler Günü mesajları ve Anneler Günü sözleri!
  • Hiçbir süs ve makyaj bir kadını, analık sevgisi kadar güzelleştiremez. Annem anneler günün kutlu olsun…
  • Bana hayat veren ve hayatı öğreten biricik anneme sevgilerimle..
  • Küçükken başucumda bana ninni söylerdin, sabahları uyanınca, beni okşar severdin. Benim annem, güzel annem beni al dizlerine. Kucağında okşa beni, ninniler söyle yine. Bugün hâlâ kulağımda çınlıyor tatlı sesin. Güzel annem, kalbimin sen, en büyük neşesisin. Anneler günün kutlu olsun.
  • 365 günün hepsi senin olsun bugün her şey gönlünce olsun. Anneler günün kutlu olsun.
  • Canım annem, yüreğimin en nadide köşesi her zaman senindir. Anneler günün kutlu olsun.
  • Anneciğim anneler günün kutlu olsun. Yıllarca yanımda oldun nice yıllar daha da olursun inşallah. Seni çok seviyorum, ellerinden öpüyorum.
  • Sadece yılın bir günü değil benim için her gün anneler günü. Anneciğim sıcacık sevginle büyüttün beni bugünlere getirdin. Sana müteşekkirim anneler günün kutlu olsun.
  • Annem benim. Var mı senin gibisi. Benim için yaptığın her şey, katlandığın tüm cefalar için teşekkür ederim. Seni çok seviyorum, anneler günün kutlu olsun.
  • Anne sevgisi gibi yoktur. Anneciğim sen beni karşılıksız sevdin, büyüttün, yetiştirdin. Sana ne kadar teşekkür etsem azdır. Ellerinden öper Anneler gününü kutlarım.
  • Karşılıksız tek sevgi senin bize olan sevginmiş. Şimdi daha iyi anlıyorum anne. Seni çok seviyoruz. Ellerinden öpüyoruz anneciğim.

ANNELER GÜNÜ HEDİYELERİ

GÜZELLİĞİNE DÜŞKÜN ANNELERE

Her kadın güzelliğine düşkündür. Ancak sizin anneniz makyaj ürünleri ile fazla içli dışlıysa parfüm, makyaj seti veya saç bakım ürünleri gibi hediyeler alabilirsiniz.

Anneler Günü nedir? Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü hediyeleri nelerdir? En güzel Anneler Günü mesajları ve Anneler Günü sözleri!

EV KADINI ANNELERE

Anneniz bir ev kadınıysa, ev işlerinde işlerini kolaylaştırmak için mutfak robotu, elektrikli süpürge, fırın, ütü ve mikser gibi hediyeler alabilirsiniz.

Anneler Günü nedir? Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü hediyeleri nelerdir? En güzel Anneler Günü mesajları ve Anneler Günü sözleri!

HER ANNEYİ MUTLU EDECEK HEDİYELER

Günün yorgunluğunu atmak için bir mola verdiklerinde ya da 5 çayı partilerinde annenize yardımcı olacak espresso makinesi, çay makinesi ya da kahve makinesi gibi özel içecek makineleri almak doğru tercih olacaktır.

Anneler Günü nedir? Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü hediyeleri nelerdir? En güzel Anneler Günü mesajları ve Anneler Günü sözleri!

ÖZEL HOBİ HEDİYELERİ

Annenizin nelerden hoşlandığını biliyorsanız onun içi özel hobi hediyeleri alabilirsiniz. Müzik aletleri, ahşap boyama takımı, yağlı boya takımı ve örgü takımı gibi hobi hediyeleri arasından seçim yapabilirsiniz.

Anneler Günü nedir? Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü hediyeleri nelerdir? En güzel Anneler Günü mesajları ve Anneler Günü sözleri!

ÇİÇEĞİ BURNUNDA ANNELERE

Anneler gününde sadece kendi annenize değil yeni annelere de hediye alabilirsiniz. Yeni anne olmuş arkadaşlarınıza bebek bakım çantası, biberon, bebek takımı ve bebek oyuncakları gibi hediyeler alabilirsiniz.

Anneler Günü nedir? Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü hediyeleri nelerdir? En güzel Anneler Günü mesajları ve Anneler Günü sözleri!

SPORTMEN ANNELERE

Anneniz bir spor ile ilgileniyorsa o sporlar ilgili ekipmanlar alabilirsiniz. Ayakkabı, eşofman, elektronik alet ve farklı seçenekleri değerlendirerek anneler günü hediyesi alabilirsiniz.

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