Anne ile Oğlu Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında anne ile oğlu hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında anne ile oğlu hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Kayseri'den Malatya istikametine giden Fatih Aşık idaresindeki 02 EE 201 plakalı otomobil, Gürün-Pınarbaşı yolu Mazıkıran mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada, sürücü, eşi Fatma, çocukları Yusuf (13), Zeynep ve Elif Aşık ile Zehra Polat yaralandı.
Ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan anne Fatma Aşık ve oğlu Yusuf, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralılar ise Gürün'deki ilk müdahalenin ardından Sivas'taki hastanelere sevk edildi.