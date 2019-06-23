Ankaralıların başkanı yeniden Hilmi Yaman oldu

Ankaralılar ve Ankara'ya Hizmet Edenler Derneğinin (AHİD) genel kurulu yoğun bir katılımla yapıldı. Genel kurulda Hilmi Yaman yeniden başkan seçildi.

AHİD'in 15. Olağan Genel Kurulu, derneğin yeni genel merkezinde gerçekleştirildi. Binlerce Ankaralı, hem hemşehrileriyle buluşmak hem de derneklerine sahip çıkmak için genel kurulda bir araya geldi. Bayram havasında geçen toplantıda 3 yıldır başkanlık koltuğunda oturan Hilmi Yaman, oybirliği ile yeniden derneğin genel başkanı seçildi. Oylamanın ardından teşekkür konuşması yapan Yaman, "Bugüne kadar derneğimizde ve bugün genel kurulda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Birlikte verimli bir dönem geçirdik. İnşallah önümüzdeki dönemde de gayretli çalışmalar içerisinde olacağız. Bizimkisi memleket meselesi diyerek çıktığımız bu kutlu yolda bizi yalnız bırakmayan hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Hilmi Yaman kimdir?

1967 yılında Ankara Çamlıdere'de doğdu. İlk ve ortaokul öğrenimini Çamlıdere'de tamamladı. Yenimahalle Yahya Kemal Beyatlı Lisesinde eğitim gördükten sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu. Ardından İstanbul Üniversitesi İletişim Bölümü ve Çankaya Üniversitesinde siyaset bilimi alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Çamlıderespor'da başkanlık ve Kızılcahamam-Çamlıdere Dernekleri Platformu'nda başkan yardımcılığı yaptı. Türkiye Binicilik Federasyonu Asbaşkanlığı, Ankaragücü Disiplin Kurulu üyeliği görevleri ise devam ediyor. Hilmi Yaman, evli ve üç çocuk babası. - ANKARA

Kaynak: İHA