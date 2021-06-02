Ankara Üniversitesinden Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil'e fahri doktora

Ankara Üniversitesi (AÜ), "JNK adını verdiği şişmanlık geni ile besinlerin vücutta tahribat yapan etkilerini ortadan kaldıran STAMP2 geni keşifleri" dolayısıyla Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil'e fahri doktora verdi.

Ankara Üniversitesi (AÜ), "JNK adını verdiği şişmanlık geni ile besinlerin vücutta tahribat yapan etkilerini ortadan kaldıran STAMP2 geni keşifleri" dolayısıyla Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil'e fahri doktora verdi.

AÜ'den yapılan açıklamaya göre, Ankara Üniversitesi Senato Salonu'nda Prof. Dr. Hotamışlıgil için fahri doktora tevdi töreni düzenlendi.

Törende konuşan AÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, üniversitenin tıp fakültesinden mezun olan Hotamışlıgil'in yurt dışında sayısız projede görev aldığını ve yıllardır büyük başarılara imza attığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu topraklarda yetişen nice değerimiz gibi nerede ve hangi şartta olursa olsun daima Türk olmakla, ülkemizin kıymetli okullarından yetişmekle övünmüş ve aidiyet bağlarını da daima güçlü tutmuştur. Öyle ki Amerikan-Türk camiası tarafından 'Altın Türk' ve 'Toplum Lideri' olarak payelendirilmiş ve pek çok önemli ödülün de sahibi olmuştur. Eğitim aldığı Ankara Üniversitesi de kendisini ortaya koyduğu bu önemli çalışmaları, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye arasındaki ilişkilerde bilimle kurduğu sağlam temelli köprüler ve pek çok önemli çalışmasının yanında 'JNK' adını verdiği şişmanlık geni ile besinlerin vücutta tahribat yapan etkilerini ortadan kaldıran 'STAMP2' geni keşifleri nedeniyle bugün kendisine fahri doktora unvanını tevdi etti."

Hotamışlıgil ise fahri doktoranın tevdi edilmesi dolayısıyla büyük mutluluk yaşadığını ve onur duyduğunu dile getirerek, "Bu benim adıma olmaktan ziyade tüm Ankara Üniversitesi adına bir belgedir. Kişisel doktoramı yıllar önce yapmıştım ama bu belge, Ankara Üniversitesi camiasının büyük başarısıdır, onurudur." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Ünüvar tarafından Hotamışgil'e fahri doktora unvanı tevdi edildi.

Törene, Hotamışlıgil'in eşi Dr. Selen Ciliv Hotamışlıgil de katıldı.

Prof. Dr. Hotamışlıgil, törenin ardından AÜ Tıp Fakültesi Morfoloji Yerleşkesinde "Moleküler Hücre Mimarisi ve Metabolik Program" başlıklı konferans verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin