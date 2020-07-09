ANKARA TBMM Genel Kurulu'nda 'baro' maratonu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ANKARA TBMM Genel Kurulu'nda 'baro' maratonu

TBMM Genel Kurulu'nda 'baro' maratonuTÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) barolara ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin genel kurul görüşmelerini baro başkanlarının da izlemesine izin verildi.

09.07.2020 18:05 | Son Güncelleme: 09.07.2020 18:09

TBMM Genel Kurulu'nda 'baro' maratonu

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) barolara ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin genel kurul görüşmelerini baro başkanlarının da izlemesine izin verildi. TBMM'de basın açıklaması yapan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, "Bu sabah Mustafa Şentop başkanımızla konuşarak, baro başkanlarımıza içeriye gelip, locadan izleme imkanı sağladık. 'Sayı sınırı olmaksızın gelsinler' dendi" dedi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmaların yapıldığı genel kurulda, grup önerilerinin ardından barolara ilişkin düzenlemeleri içeren Avukatlık Kanunu teklifinin görüşmelerine geçildi. Öte yandan TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, görüşmeleri genel kurulda takip etmek için TBMM'ye geldi. Meclis'te basın mensuplarına açıklama yapan Feyzioğlu, özellikle Ankara, İstanbul ve İzmir baro başkanlarının teklifin komisyon aşamasındayken TBMM'ye gelip, çoklu baro fikrinin çekincelerini anlatmalarını arzu ettiğini; ancak kendilerinin bunu kabul etmediğini söyledi.

'LOCADAN İZLEME İMKANI SAĞLADIK'

Feyzioğlu, Adalet Komisyonu'nda yapılan görüşmeler sırasında, baro başkanlarından üç kişinin konuşmasının uygun görüldüğünü anımsatarak, "İstanbul, Ankara, İzmir Baro Başkanları'nın komisyona katılıp hem geneli hem de maddeler üzerinde konuşma yapmaları gerekiyordu. Çoklu baroya hepimiz karşıyız. Çoklu baro doğrudan İstanbul, Ankara, İzmir'i ilgilendiriyor. Üç baromuzun başkanı gelip neden olmaması gerektiğini anlatmalıydı. Öte yandan temsilde adalete ilişkin Anadolu'daki barolarımızın çok ciddi kaygıları var. Barolarımızın temsilde farklı düşünceleri var. Bazı baro başkanlarımızla AK Parti Grup Başkanvekilleri, CHP ve İYİ Parti ile görüştük. İstanbul, Ankara, İzmir baro başkanları gelmediler. Bu sabah da Mustafa Şentop başkanımızla konuşarak, baro başkanlarımıza içeriye gelip, locadan izleme imkanı sağladık. 'Sayı sınırı olmaksızın gelsinler' dendi" ifadelerini kullandı.

'YÖNTEM FARKLILIĞINI TARTIŞMANIN ANLAMI YOK'

Görüşülen kanun teklifine ilişkin bazı baro başkanlarının tepkilerinde haklı olduğunu belirten Feyzioğlu, şunları kaydetti:

"Biz de haklıyız. Yöntem farklılığını tartışmanın anlamı yok. Bizim yöntemimiz her zaman için Meclisimizle, milli iradenin tecelli ettiği yerle yakın noktada olmaktır. Adalet Bakanlığı ile diyalog içinde olmaktır. Cumhurbaşkanlığı ile diyalog içinde olmaktır. Biz avukatız. Mahkemenin kapısında durup, 'Bu hakim nasıl olsa bizim istediğimiz gibi karar vermeyecek' deyip içeri girmekten vazgeçiyor muyuz? ya da hakimi protesto etmek için duruşma kapısında bekliyor muyuz? İçeri giriyoruz, açıklamamızı yapıyoruz, dilekçemizi veriyoruz, davayı kaybedersek alıyor istinafa götürüyoruz, temyize götürüyoruz. Kendi mesleki davamızla ilgili olarak neden görüşmeyi reddediyoruz. Görüşmeyi reddetmenin, sürecin dışında olmak olduğunu düşünüyorum, ya da sürecin dışında kalmak olduğunu düşünüyorum."

BARO BAŞKANLARI PARKTA TOPLANDI

Teklife karşı çıkan ve genel kurulda görüşmeleri takip etmelerine izin verilmelerine rağmen gitmeyen baro başkanları ise TBMM'nin yanındaki Çankaya Kuğulupark'ta bir araya geldi. Polis park çevresinde önlem alarak, baro başkanlarının bulunduğu alanı bariyerler ile kapattı. Bazı avukatlar da baro başkanlarına destek için parka geldi. Ancak polis, avukatların baro başkanlarının yanına gitmesine izin vermedi. Bunun üzerine polis ile avukatlar arasında sözlü tartışma yaşandı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)-

ANKARA TBMM Genel Kurulu'nda 'baro' maratonu

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı 3. Sayfa
Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü Dünya
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira Ekonomi
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira
Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı Güncel
Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı Magazin
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı 3. Sayfa
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı
Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor
Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor
Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu! Üç ile şehit ateşi düştü
Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu! Üç ile şehit ateşi düştü
Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı
Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı
Kılıçdaroğlu'dan İBB'ye atanan Can Akın Çağlar'la ilgili tartışmalara tek cümlelik yanıt
Kılıçdaroğlu'dan İBB'ye atanan Can Akın Çağlar'la ilgili tartışmalara tek cümlelik yanıt
Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada
Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada
Dedesini balkondan düşerken gören torunu gözyaşlarına boğuldu
Dedesini balkondan düşerken gören torunu gözyaşlarına boğuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 10 farklı kuruma kritik görevlendirme
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 10 farklı kuruma kritik görevlendirme
Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor
Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor
Galatasaray'dan Sekidika'nın ücreti ile ilgili çıkan haberlere yalanlama: Huküki işlem başlatacağız
Galatasaray'dan Sekidika'nın ücreti ile ilgili çıkan haberlere yalanlama: Huküki işlem başlatacağız
Fatih Terim'den TFF'ye yabancı kuralı eleştirisi: Herkes hükmen mağlubiyetlere hazırlansın
Fatih Terim'den TFF'ye yabancı kuralı eleştirisi: Herkes hükmen mağlubiyetlere hazırlansın
Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti
Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti
4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı
4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı
Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 12 yaralı
Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 12 yaralı
Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç'un müebbet hapis cezasına itirazı reddedildi
Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç'un müebbet hapis cezasına itirazı reddedildi
İran'da koronavirüs salgınında en yüksek günlük ölüm sayısı yaşandı
İran'da koronavirüs salgınında en yüksek günlük ölüm sayısı yaşandı
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Mesut Özil'in Türkiye ya da ABD'ye transfer olacağı iddia edildi
Mesut Özil'in Türkiye ya da ABD'ye transfer olacağı iddia edildi
ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü
ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü
Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın transferi gündeme geldi
Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın transferi gündeme geldi
Son Dakika: Galatasaray Kulübü'nden yeni yabancı kuralına tepki: Düzeltilmesi için girişimde bulunacağız
Son Dakika: Galatasaray Kulübü'nden yeni yabancı kuralına tepki: Düzeltilmesi için girişimde bulunacağız
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Özgür Özel Yaşar Güler Cahit Özkan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emrah Ali Sunal Sezen Aksu Kemal Sunal
Spor Ali Koç Serdar Gürler Malcolm Thomas Henry Onyekuru Sofiane Feghouli
Daha Fazla Karar İzmir Cep Telefonu Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: ANKARA TBMM Genel Kurulu'nda 'baro' maratonu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.7.2020 18:18:45. #1.15#
title